Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yine ortalığı kavurdu! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay oldu

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Geçen hafta üzerinde sadece havlu ile poz veren Nara, son paylaşımında göğüslerinin neredeyse tamamını gösteren elbisesi ile dans ettiği anları paylaştı. Nara bu paylaşımıyla Instagram hesabını tehlikeye attı.

SERİ PAYLAŞIM YAPTI

Wanda'nın yakın arkadaşları ile gittiği mekandaki paylaşımına kız kardeşi gülücük emojisi bıraktı.

İLİŞKİLERİNDE KRİZ ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçen sene ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftin, son günlerde aralarında yeni bir krizin çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.

"YAŞAM BOYU BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Geçen Ocak ayında İtalyan televizyon kanalı Rai'ye konuşan Wanda, İcardi ile yaşam boyu birlikte olacağını, 19 yaşından beri beraber olduklarını ve bir aile olduklarını söyledi.