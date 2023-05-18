Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yine ortalığı kavurdu! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yine ortalığı kavurdu! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay oldu

18.05.2023 15:05

Galatasaray'ın golcüsü futbolcusu Mauro İcardi'nin karısı Wanda Nara, Arjantin'de arkadaşları ile gittiği eğlence mekanında altına sutyen giymediği transparan elbisesi ile kalça dansı yaptı. Nara bu paylaşımıyla Instagram hesabının kapatılması riski ile karşı karşıya kaldı.

Geçen hafta üzerinde sadece havlu ile poz veren Nara, son paylaşımında göğüslerinin neredeyse tamamını gösteren elbisesi ile dans ettiği anları paylaştı. Nara bu paylaşımıyla Instagram hesabını tehlikeye attı.

SERİ PAYLAŞIM YAPTI

Wanda'nın yakın arkadaşları ile gittiği mekandaki paylaşımına kız kardeşi gülücük emojisi bıraktı.

Wanda Nara son paylaşımıyla hesabını riske attı! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay

İLİŞKİLERİNDE KRİZ ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçen sene ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftin, son günlerde aralarında yeni bir krizin çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.

Wanda Nara son paylaşımıyla hesabını riske attı! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay

"YAŞAM BOYU BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Geçen Ocak ayında İtalyan televizyon kanalı Rai'ye konuşan Wanda, İcardi ile yaşam boyu birlikte olacağını, 19 yaşından beri beraber olduklarını ve bir aile olduklarını söyledi.

Wanda Nara son paylaşımıyla hesabını riske attı! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay
Wanda Nara son paylaşımıyla hesabını riske attı! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yine ortalığı kavurdu! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada yine ortalığı kavurdu! Transparan kıyafeti ve kalça dansı olay oldu - Son Dakika
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