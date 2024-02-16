Ganalı Ressamın "Umut Denemesi" Sergisi 11 Mart 2024 Tarihine Kadar Polat Piyalepaşa'daki Dg Art Project Gallery'de ziyarete açık.
Çocukluk yıllarını Gana'nın farklı bölgelerinde geçiren Kojo MARFO, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üslendiği "Umut Denemesi" adlı sergisi ile DG Art Project Gallery'de İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
DG Art Gallery'nin sahibi Dursun Gündoğdu ve Sanat Danışmanı kardeşi Arzu Gündoğdu'nun mükemmel bir ev sahipliği yaptığı sergi 11 Mart tarihine kadar gezilebilir.
Rahatsızlığı nedeniyle sergi açılışına gelemeyen Ganalı sanatçıyı, İngiltere'deki galericisi Jean David Malat temsil etti. Sergisinin açılışına canlı bağlantı ile katılan Kojo Marfo'da hayranlarını selamlayarak, Türkiye'de ilk kez sergi açmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.
Sergi açılışına Adnan Polat, Osmanlı Hanedanından Ayşe Adile Nami Osmaoğlu, Fatih-Esra Öztürk, Hasan Kosif, Süleyman Kosif, Mehmet-Neslihan Torun Kaya, Ömer Abacı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
Sanat yolculuğu Amerika'dan Londra'ya kadar pek çok yerde bulunan Kojo MARFO'nun eserlerinde samimiyet, sevgi, evrensellik gibi unsurlar ön plana çıkıyor. Ganalı ressam, "Evinize asabileceğiniz güzel bir şey resmetmekle ilgilenmiyorum.
Sanatımın insanlarla bir bağ kurmasını, herkesin ilişki kurabileceği bir sembol olmasını istiyorum. Ne yaşadığınızı veya nerede yaşadığınız fark etmeksizin, sanatımın insanlara iç dünyalarını düşünmelerine ve yansıtmalarına yardımcı olmasını istiyorum." sözleri ile kendini ve sanatını açıklıyor.
MARFO çalışmalarında aynı zamanda, Afrika'nın sosyal ve coğrafi dokusunu figüratif yollarla anlatmaya çalışıyor. Doğup büyüdüğü coğrafyada önemli bir yer tutan anaerkil düzenin getirisi olarak kadın figürlerini de eserlerinde sıklıkla görüyoruz.
Kojo MARFO'nun Eserlerinde Bulunan "Akan Doğurganlık Bebeği" Figürü:
Marfo'nun eserlerinde kullandığı "Akan Doğurganlık Bebeği" figürü, Akan halkı için oldukça değerli. Akan halkı; kendini birleşmiş bir ulus olarak görmekte ve "Akan" terimi, "Her şeyden önce" anlamına gelmektedir.
Medeniyeti ve aydınlanmayı temsil eden "Akan Doğurganlık Bebeği" figürü, sanatçı tarafından yeniden şekillendirilerek daha yuvarlak hatlara sahip olur.
Sanatçının bu şekilde hedeflediği şey ise ağırbaşlılık ve samimiyet gibi dünyanın her yerinde geçerliliği olan duyguları ikonografi ile sanatseverlere ulaştırmaktır.
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