Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş - Son Dakika
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Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş

07.10.2022 16:47

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan ve özel hayatıyla da dikkat çeken Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'in Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' klibinde oynayan kısa saçlı güzelin ta kendisi olduğu ortaya çıktı.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'la hayatını birleştirmişti. Hem özel hayatı hem de iş hayatıyla magazin dünyasının da yakın takibinde. Zaman zaman ailesiyle de gündeme gelen Demet Özdemir'in ablası da meğer ünlüymüş.

"İSYANKAR" KLİBİNDE ROL ALMIŞ

Demet Özdemir'in kameralardan uzak bir yaşam süren ablası Derya Özdemir'in kim olduğunu duyanlar ise şaşkın. Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde rol alan kısa saçlı genç kız, Derya Özdemir'den başkası değil.

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış

BABASINDAN GİZLİ OYNAMIŞ

Tanınmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynamış. Durumun ortaya çıkmasından sonra anne ve babası boşanan Derya Özdemir, İstanbul'a geldikten sonra çeşitli markalarda modellik yaptı. Derya Özdemir, Yalçın Kale ile evlendi.

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış
Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış
Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış
Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış
Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen şarkının klibinde oynamış
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Demet Özdemir Üzen Gelişmeyi Duyurdu Demet Özdemir Üzen Gelişmeyi Duyurdu

Mustafa Sandal, Derya Özdemir, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş - Son Dakika
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