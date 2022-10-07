Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş

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Dünyayla Benim Aramda dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'la hayatını birleştirmişti. Hem özel hayatı hem de iş hayatıyla magazin dünyasının da yakın takibinde. Zaman zaman ailesiyle de gündeme gelen Demet Özdemir'in ablası da meğer ünlüymüş.

"İSYANKAR" KLİBİNDE ROL ALMIŞ

Demet Özdemir'in kameralardan uzak bir yaşam süren ablası Derya Özdemir'in kim olduğunu duyanlar ise şaşkın. Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde rol alan kısa saçlı genç kız, Derya Özdemir'den başkası değil.

BABASINDAN GİZLİ OYNAMIŞ

Tanınmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynamış. Durumun ortaya çıkmasından sonra anne ve babası boşanan Derya Özdemir, İstanbul'a geldikten sonra çeşitli markalarda modellik yaptı. Derya Özdemir, Yalçın Kale ile evlendi.