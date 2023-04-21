Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi yaşamını yitirdi

21.04.2023 09:52

Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi yaşamını yitirdi. Güler, acı haberi sosyal medya hesabından, "Ben bugün canımı, canımın en içini melek annemi kaybettim" sözleriyle açıkladı.

Kazara Aşk ve Çınar dizilerinde aldığı rollerle tanınan Sude Zülal Güler anne acısıyla sarsıldı. 22 yaşındaki oyuncu annesinin ölüm haberini sevenlerine yaptığı paylaşımlar duyurdu.

"SENİ ALLAH'A EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını paylaştı.

Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti

CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI

Genç oyuncu annesinin cenaze ayrıntılarını da paylaştı. Güler'in annesinin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Yeni Camii'nden kalkacak, Yeniköy aile kabristanlığına defnedilecek.

Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti

SUDA ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı "Keşif" filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler ve Kazara Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti
Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti
Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti
Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti
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Sude Zülal Güler, Kazara Aşk, Allah, Çınar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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