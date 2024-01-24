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Meme dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz model Chloe Rose'un göğüs uçları çürüdü - Son Dakika
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Meme dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz model Chloe Rose'un göğüs uçları çürüdü

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de göğüs estetiği yaptıran genç model Chloe Rose, ölü meme uçları sorunu yaşamaya başladı. Göğüs uçlarından çürüme meydana gelen model, yeni bir operasyon geçirmek için ülkesine döndü.

Meme dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz model Chloe Rose\'un göğüs uçları çürüdü
24.01.2024 - 13:07,
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İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki model Chloe Rose, geçtiğimiz haftalarda 108 bin TL ödeme yaparak Türkiye'de göğüs dikleştirme operasyonu geçirdi. Operasyondan sonda ölü meme uçları sorunu yaşamaya başlayan modelin göğüs uçlarında kan dolaşımını kaybetme sonucu çürüme meydana geldi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI OLAYI GÜNDEMİNE ALDI

Acil ameliyat için Manchester'daki bir hastaneye kaldırılan Chloe, sosyal medya hesabından yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Chloe'un ailesi, durumu İngiltere'de çözmek için GoFundMe kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyada Chloe'u eve getirmek için 308 bin TL'den fazla para topladı. Chloe'un kız kardeşi Collette Pickering, "Chloe meme dikleştirme operasyonu geçirdi, meme uçlarındaki kan dolaşımını kaybederek meme uçları öldü. Doktorlar sorun olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi, sürecin tamamında her şeyin normal olduğunu söylediler" dedi.

Öte yandan Chloe'un durumu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından da takip edilmeye başlandı. Halifax Milletvekili Holly Lynch, Chloe'un durumu için Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini ve konuyu gündeme getireceklerini belirtti.

Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Göğüs dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz modelin göğüs uçları çürüdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin
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Son Dakika Magazin Meme dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz model Chloe Rose'un göğüs uçları çürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meme dikleştirme operasyonu geçiren İngiliz model Chloe Rose'un göğüs uçları çürüdü - Son Dakika
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