"Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü kutlandı - Son Dakika
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"Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü kutlandı

03.06.2023 10:19

"Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü Feriye'de gerçekleştirilen özel etkinlikle kutlandı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, yapımcı, yönetmen, senaristler, oyuncular ve teknik ekip etkinliğe katıldı. Dizinin başarısı hayatın gerçeklerinden izleri izleyiciyle buluşturmasından kaynaklanıyor. Etkinlikte, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar da konser verdi. "Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü, bu akşam 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Başrollerini Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Öztürk, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık ve Ulviye Karaca gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, 100. bölümünü kutladı. Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin gerçekleştirilen özel etkinliğine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

ESKİ BAŞROL OYUNCUSU YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz sezon senaryo gereği ölerek diziden ayrılan başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan de geceye gelerek eski ekip arkadaşlarının yanında oldu. Eski partneri Berk Atan'a sarılarak konuşma yapan Gülsim Ali İlhan, "Böyle bir ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Her şey çok güzeldi. Dizideki aşkımız çok güzeldi ve herkese örnek oldu. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.

Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı

"MUAZZAM BİR İŞ ORTAYA ÇIKARDINIZ"

Dizinin kamera arkası görüntülerinden oluşan kısa bir film gösterimi ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, Gönül Dağı'nın ulaştığı reyting başarısıyla efsane diziler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu efsanenin vücut bulmasında emeği geçen başta senaristimiz Ali Bey ve ekibi olmak üzere Yahya hocamıza, yapımcımıza, siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gerçekten muazzam bir iş ortaya çıkarttınız. Projenin tasarımında TRT 1 ekibimizin de gerçekten çok ciddi emeği var. Emin olun her bölüm çok uzun uğraşlarla bu ekrana bu bölümler geliyor." Türkiye'nin bir dizi ülkesi olduğunun altını çizen Varol, Gönül Dağı'nın başarısının hayatın gerçeklerinden izleri izleyiciyle buluşturmasından kaynaklandığını söyledi.

Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Yapımcı Ferhat Eşsiz de yapımın her bölümde engelleri aşarak ve üzerine koyarak ilerledikleri bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi: "Her zaman yanımızda olan TRT en başta olmak üzere oyuncularımız, sevgili ekibimiz, yönetmenimiz, senaristimiz... Çektiğimiz coğrafya şartları çok zordu. Dolayısıyla onlara teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapamam çünkü biz bir aileyiz. Sevgili aileme, eşime çok teşekkür ediyorum. Senarist Ali kardeşimizin kaleminden akanı yönetmeniz Yahya Hocam resmetti. Herkesin emeklerine sağlık."

Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı

SANATÇILAR KONSER VERDİ

Etkinlikte, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar da konser verdi. Diziye konuk oyuncu olarak katılarak sesi ve yorumuyla renk katan ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Gönül Dağı'ndaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan sevilen sanatçılar Taylan Özgür Ölmez, Edanur Yılmaz ve İpek Karabağır ile dizinin müziklerini yapan Engin Arslan da gecede mini bir konser verdi.
"Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü, bu akşam 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı
Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı
Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı
Gönül Dağı dizisinin 100. bölümü kutlandı! Gülsim Ali İlhan gecede sürpriz yaptı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • bedir arslan: bir şeyi kişiler değil toplum beğenirse iyidir Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Trt dizisi olmasaydı çoktan final yapardı gereksiz bir dizi Cevap Yaz 6 37 Yayından Kaldır
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Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gönül Dağı' dizisinin 100. bölümü kutlandı - Son Dakika


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