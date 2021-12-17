GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödüller de sahiplerini buldu.
Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. Bir Başkadır dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde başrol oynayan Öykü Karayel gecede Yılın Kadını ödülünü aldı.
2021 yılında BluTV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımda başarıya ulaştıktan sonra bir de Netlix'te yayınlanan Kulüp dizisinde oynadı. Peş peşe birçok projede yer alan Salih Bademci gecede Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Onur Seyit Yaran
Aybüke Pusat
Erdal Beşikçioğlu
İbrahim Çelikkol
Mete Gazoz
Doğu Demirkol
Fatih Tutak
Murat Tabanlıoğlu
Dilan Gerede Erkaya
Oğuz Alper Öktem
Berkcan Güven
Seçkin Pirim
Son Dakika › Magazin › GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceden ödülle dönen isimler - Son Dakika Magazin