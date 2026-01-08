Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor - Son Dakika
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor
08.01.2026 16:43  Güncelleme: 16:59
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şarkıcı Gülben Ergen arasında, Adıyaman'daki anaokulu açılışında yaşandığı iddia edilen halay tartışmasıyla başlayan gerilim, karşılıklı açıklamalar ile büyüyor. Son olarak Ergen'i bir kez daha hedef alan Destici, "Bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı. Ergen ise Destici'ye, "Yeni açacağım davadan gelecek tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile şarkıcı Gülben Ergen arasında başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla büyümeye devam ediyor.

HALAY TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Krizin fitilini Adıyaman'da düzenlenen bir anaokulu açılışında yaşanan halay görüntüleri ateşledi. Törene katılan Gülben Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü krizi büyüyor

Görüntülerin ardından Ergen, kendisine yöneltilen suçlamalara sert bir açıklamayla yanıt verdi. İnsanları kıyafetleri üzerinden ayırmadığını vurgulayan Ergen, halay esnasında gençlerle dalıp gittiğini, herhangi bir kadını özellikle dışlamasının söz konusu olmadığını belirtti.

DESTİCİ'DEN SERT SÖZLER

Daha sonrasında ise tartışmaya BBP lideri Mustafa Destici de dahil oldu. Ergen'i hedef alan Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü krizi büyüyor

Bu sözler üzerine Gülben Ergen, Destici hakkında yasal yollara başvuracağını ve açacağı davadan elde edilecek geliri okul yapımında kullanacağını duyurdu.

DESTİCİ'DEN BU KEZ "SANATÇI DEĞİLDİR" ÇIKIŞI GELDİ

Ancak gerginlik bu açıklamayla da sona ermedi. Son olarak Destici, konuk olduğu Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında bir kez daha Gülben Ergen'i hedef aldı. "Gülben Ergen sanatçı mı, değil mi?" sorusu üzerine Destici, "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" diye konuştu.

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü krizi büyüyor

YANIT GECİKMEDİ: SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Destici'ye yanıt ise gecikmedi: Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım" dedi.

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü krizi büyüyor

Mustafa Destici, Kültür Sanat, Gülben Ergen, Adıyaman, Magazin

Son Dakika Magazin Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Atalay k Atalay k:
    Çok gereksiz muhabbet. Ya sana ne elini tutmuş tutmamış. Sen herkesin elini tutuyor musun da yargılıyorsun. Toplumsal bir olay da değil. Çok önemli sıkıntılar var ona yogunlasalim 29 39 Yanıtla
    trgyky1978 trgyky1978:
    Atalay el tutup tutmama olayı değil şarkıcı bozuntusu eli tutuyor yana bakıp baş örtülü ablamızı görünce eli bırakıyor 54 24
  • Murat Çil Murat Çil:
    destici doğru söylemiş ne olduğunu biliyoruz gülben motorun önde gideni 35 11 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    gülben sende islam düşmanlıgı var kabul et bunu popstarda da böyle bir vaka oldu diye hatırlıyorum 22 7 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Senin ve ailenin boğazımdan tek lokma helal ekmek geçtimi siyasi durumunla eş dost neredeydi şimdi neredeler sen bırak içi boş işleri sadece cvp ver kazandığınız da helal para varmı çok kısa cvp ver 10 16 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    yok birbirinizden farkınız iki gereksiz 3 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor - Son Dakika
