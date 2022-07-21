Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

21.07.2022 14:42
Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra'nın paylaşımlar sosyal medyada ilgi çekti. Saçlarını sarıya boyatan Ezra'nın son hali Gülşen'e çok benzetildi. Sosyal medya kullanıcılarından, "Gülşen'in kopyası" gibi yorumlar geldi.

Şarkıları, dansları ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ablasının kızı Ezra da teyzesinin izinden gidiyor. Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, değişimiyle gündem oldu.

GÜLŞEN'İN İKİZİ GİBİ

Koyu renkteki saçlarını sarıya boyatan ve yüzüne küçük dokunuşlar yaptıran Ezra, son haliyle teyzesi Gülşen'e benzetildi. Hem sahne alan hem de yeni şarkı hazırlıkları yapan Ezra'nın sosyal medya paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı. Ezra, geçtiğimiz günlerde teyzesi Gülşen'le Lolipop şarkısını söylerken video yayınlamış ve ikilinin benzerliğini görenler ayırt etmekte güçlük çekmişti.

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

İşte Ezra'nın değişimi ve Gülşen'e olan benzerliği...

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi
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Gülşen, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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