Ünlü oyuncu Ege Kökenli uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırdı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Ege Kökenli uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırdı

29.07.2022 08:33

Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu ve 2 yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile dünya evine girdi. Görkemli bir törenle evlenen çiftin romantik fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ile Yasak Elma gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Duy Beni'de oynayan Ege Kökenli, dün akşam evlendi. Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile Beşiktaş'ta görkemli bir düğün düzenledi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

İki sene önce nişanlanan ancak pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı düğünde doyasıya eğlendi. Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde Öykü Karayel- Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Cağla Irmak gibi isimler yalnız bırakmadı. Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekiminden bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Sonsuza dek mutlu" notunu yazdı.

ROMANTİK POZLAR VERDİLER

Güzel oyuncu Ege Kökenli düğününde taş işlemeli kabarık bir gelinlik tercih ederken Lior Ahituv ise siyah-beyaz bir damatlık giydi. Çiftin gelinlik ve damatlıkla verdiği romantik pozlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte düğünden kareler...

Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Güzel oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Ege Kökenli uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırdı - Son Dakika


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