Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi

22.02.2026 18:10
Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan videosunda, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz bölgeleriyle aynı kefeye koyarak "Yardıma muhtaç" ülkeler arasında gösterdi. Hadise'nin skandal videosuna tepkiler peş peşe gelirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir." sözleriyle eleştirdi.

Şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan videosu, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz ve savaş bölgeleriyle aynı kategoride "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi sebebiyle büyük bir tartışma başlattı.

HADİSE'NİN "RAMAZAN" VİDEOSUNA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan videoya, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yardımsever profilini zedelediği gerekçesiyle tepki yağdı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"

Gelen eleştirilere katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi. Saral şunları söyledi: "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

"TÜRKİYE KRİZ BÖLGELERİNİN ÖZNESİ DEĞİL, ORAYA YARDIM GÖTÜREN BİR ÜLKE"

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Kadın doğru söylüyor ramazan çadırlarına bakın binlerce insan kuyrukta 71 98 Yanıtla
    Mehmet Mehmet Mehmet Mehmet:
    Aklına koysunlar.sen hiç hayatında oruç tuttun mu acaba 42 26
    harun 8071 harun 8071:
    Ramazan çadırına gidenler aç mı? Bu bir gelenek, ritüel, farklı bir zevk. eminin bir çoğunun cebinden i phone vardır. Ramazan çadırı kalabalığından ülke aç çıkarımı çıkarmakta ayrı bir g.zekalılık 3 0
  • der25@M334 der25@M334:
    Ramazan ne olduğunu biliyormu acaba bu bayana sormak laxım 77 32 Yanıtla
    Talip Konyali Talip Konyali:
    DERWİŞİN ZİKRİ NEYSE FİKRİDE O DUR.... 26 6
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Maalesef haklı ! 39 63 Yanıtla
  • Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    Yalanmi halk aç emekki perişan çöpten yiyecek toplayan insanlar misli misli çoğaldı Hadise Doğru Tesbit Yapmış!!! 15 16 Yanıtla
    ömer özdaş ömer özdaş:
    kimse ac degil acıtasyon yapma herşey var ülkemizde şükürler olsun 9 8
    eser demir eser demir:
    Ömer komediyen olmayı düşündün mü 4 1
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Yanlış nerde ağ kadın haklı 14 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
