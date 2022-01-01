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Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim - Son Dakika

Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim

01.01.2022 14:21

Geçtiğimiz haftalarda Kovid-19'a yakalanarak sevenlerini çok korkutan Hakan Ural, "Breaking News Turkey"e röportaj verdi. Ural, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Can'la olan evliliği hakkında konuştu. Ünlü isim, "Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin sayfalarını süsleyen Hakan Ural, o döneme ilişkin konuştu. Ural attıkları her adımın takip edildiğini, artık şöhretle anılmak istemediğini ve bunun bedelini ödediğini söyledi.

"BEN BUNUN BEDELİMİ ÖDEDİM"

Breaking News Turkey'e röportaj veren Ural, "Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok. Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim

"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"

Aile yaşamından da bahseden Hakan Ural, şöyle konuştu: "Ben anneannemle büyüdüm. Ahdım vardı; çocuklarımı annesiz babasız büyütmemek. Ama hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sibel'le evliyken Engincan 6-7 yaşlarındaydı, Melisa da 5 yaşındaydı. Ayrıldık, kısmet. Fakat 40'ımızdan sonra, ikinci evliliğimizde şimdilik muvaffak olduğumuz görülüyor.

Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim

"BENİ GURURLA TEMSİL ETTİLER"

Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması. Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım. Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar. Engincan ile Melisa aynı anne babadan. Sibel Hanım'ın ikinci evliliğinden Emir var. Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte."

Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
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Hakan Ural, Sibel Can, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim - Son Dakika
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