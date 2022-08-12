Sofi Ömer, Justin Bieber'ın halay videosunu paylaşması sonrası yurt dışından iş teklifi aldığını açıkladı - Son Dakika
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Sofi Ömer, Justin Bieber'ın halay videosunu paylaşması sonrası yurt dışından iş teklifi aldığını açıkladı

12.08.2022 10:04

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan "Sofi Ömer" lakaplı Ömer Çelik, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Instagram hesabından videosunu paylaşması sonrası yurt dışından teklif aldığını açıkladı. Çelik yaptığı açıklamada, "Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetler de artıyor." dedi.

Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu. Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

KANADALI ŞARKICININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı. Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik'in halay performansı, dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

Justin Bieber'ın halay videosunu paylaştığı 'Sofi Ömer'e iş teklifi yağıyor

İŞ TEKLİFLERİ ALIYORUM

Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik, 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi. Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar" dedi. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetler de artıyor. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Justin Bieber'ın halay videosunu paylaştığı 'Sofi Ömer'e iş teklifi yağıyor
Justin Bieber'ın halay videosunu paylaştığı 'Sofi Ömer'e iş teklifi yağıyor
Justin Bieber'ın halay videosunu paylaştığı 'Sofi Ömer'e iş teklifi yağıyor
Justin Bieber'ın halay videosunu paylaştığı 'Sofi Ömer'e iş teklifi yağıyor
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Sofi Ömer, Justin Bieber'ın halay videosunu paylaşması sonrası yurt dışından iş teklifi aldığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sofi Ömer, Justin Bieber'ın halay videosunu paylaşması sonrası yurt dışından iş teklifi aldığını açıkladı - Son Dakika
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