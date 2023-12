Haluk Bilginer\'in başrolü olduğu \'Türk Dedektif\' ekranlarda

Haluk Bilginer'in başrol olarak yer aldığı Paramount ve Ay Yapım ortak yapımı polisiye dizi Türk Dedektif'in basın gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim öncesi açıklamalarda bulunan usta oyuncu Haluk Bilginer, "Türk Dedektif, çok severek çalıştığım bir proje. Ben zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle Türk Dedektif tarafı bir anlaşmaya vardılar ve ben haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. İyi ki öyle yapmışım" dedi.

Merakla beklenen Paramount ve Ay Yapım ortak yapımı polisiye dizi Türk Dedektif'in basın gösterimini gerçekleştirdi. Dizinin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen, yönetmenlerden Nisan Dağ ve TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe katıldı.

Haluk Bilginer ile Yasemin Kay Allen dizinin ilk bölümünü gazetecilerle birlikte izledi. Bilginer, canlandırdığı 'Müfettiş Çetin İkmen' ile ilgili "Çok severek çalıştığım bir proje" dedi.

Haluk Bilginer: "Biz eskiden Brezilya dizileri seyrederdik, şimdi Brezilyalılar Türk dizileri seyrediyor"

Gösterim öncesinde oyuncular ve yönetmenlerden Nisan Dağ basının karşısına geçti. Dizide çok severek oynadığını söyleyen usta oyuncu Haluk Bilgiler, Türk dizilerinin yurt dışında ilgiyle takip edildiğini belirtti. Bilginer, "Biz eskiden Brezilya dizileri seyrederdik, şimdi Brezilyalılar Türk dizileri seyrediyor. Bu televizyon sektörü adına bir başarıdır. Ama diğer işlerde Türkiye'de tek eksiğimiz zaman ve para. Çünkü Amerika'da, İngiltere'de Almanya'da İsveç'te hangi kamerayı kullanıyorsa biz de o kamerayı kullanıyoruz yani teknik açıdan teknik açıdan bir sorun yok, yetenek açısından da bence hiç sorun yok. Bizim çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi oyuncularımız var. Dolayısıyla biraz daha zaman ve para olsa çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Oynamasam karaktere ayıp olurdu"

Bugünden itibaren ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak dizinin gösterimine TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe'nin yanı sıra dizinin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen ile dizinin yönetmenlerinden Nisan Dağ da katıldı. Gazetecilerle birlikte dizinin ilk bölümünü izleyen Haluk Bilginer, canlandırdığı Müfettiş Çetin İkmen karakterini "Oynamasam karaktere ayıp olurdu" diyerek anlattı. Bilginer, şunları söyledi:

"Türk Dedektif, çok severek çalıştığım bir proje. Ben zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle Türk Dedektif tarafı bir anlaşmaya vardılar ve ben haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. İyi ki öyle yapmışım. Gayet güzel bir iş oldu. Çok severek oynadım. Zaten senaryoyu okuduğumda, Çetin İkmen karakterini oynamazsam karaktere ayıp olur. Ben çok sevdim. ve çok güzel bir 6 ay geçirdik. 6 ayda çektik 8 bölümü. Her iki bölümde bir cinayet, toplam 4 cinayet hikayesi izleyeceksiniz. Bir de büyük hikaye var. Umarım izleyince siz de beğenirsiniz."

Yasemin Kay Allen: "Sevincimi ilk annemle paylaştım"

Yasemin Kay Allen ise şöyle konuştu: "Her çalıştığımız işte, herkesin fikir ortaklığı üzerine yürütülen bir meslek icra ediyoruz. O yüzden oyuncu olarak şahsen bana düşen görevin, karaktere odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Hikaye içerisindeki konumum, ne kadar gerçekçiliği koruyabildiğim, Ayşe Farsakoğlu kimdir, bunu nasıl irdeleyebilirim, diğer karakterlerle iletişimi nedir Geri kalan her şey zaten etrafınızda oluşan bir şey oluyor. O yüzden ben oyuncu olarak orada kendimi net bir şekilde konumlandırmaya çalıştım. Ortaya çıkan şey herkesin biraz kalbinden biraz aklından düşen parçalardan oluşmuş bir resim. Güzel bir iş olacağına yüzde yüz eminim. Çok heyecanla girdiğim bir proje oldu. Görüşmeler sonrası rolü aldığımı tahmin ettiğim andaki sevincimi annemle paylaştığım an benim için çok değerliydi. Haluk Bey'le de beraber oynama fırsatı bulduğum için de çok mutluyum gerçekten."

Yönetmen Nisan Dağ: "Düz bir polisiyeden fazlası"

Filmin yönetmenlerinden Nisan Dağ ise "Herkesin tutkuyla üzerine titreyerek çalıştığı bir süreç oldu" dedi, şöyle devam etti: "Güzel bir iş ortaya çıkarmak kadar önemli bir şey sürecin kendisi. Çok mutluyum böyle bir deneyim yaşadığım için. Düz bir polisiye hikaye olmasından öte karakterlerin birbiriyle olan ilişkileri üzerinden bir derinliği olması ve seyirciyi buradan yakalayacak olması benim için heyecan verici. Karakterlerin iç dünyalarına girmek, onlarla seyirci ile bir bağ kurdurabilmek çok heyecanlı. İkmen'in şahsına münhasır karakterinden ve aslında onun getirdiği sıcaklıktan yola çıkarak işin doğasında da böyle bir samimiyet ve sıcaklık oldu. Umarım keyifle izlersiniz."

Gülçin Alıcı Gökçe: 'Süper platform' hedefiyle yürüyoruz

Yaşadıkları heyecanı paylaşan TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe ise şöyle konuştu: "Oyunculuğu ve aldığı ödüllerle Türk tiyatrosunda ve sinemasında ayrı bir başlık açan Haluk Bilginer ile yer aldığı tüm projelerde akılda kalıcı roller üstlenen Yasemin Allen'ı ağırlamanın heyecanını yaşıyorum. Toplantımızı şereflendirerek beni yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ederim. Bugün ortak bir heyecanı paylaşmak için burada toplandık. Uluslararası sinema endüstrisinin en önemli stüdyolarından biri olan Paramount ile yaptığımız iş birliği yeni bir boyuta ulaştı. Kıymetli oyuncularımız Haluk Bilginer ve Yasemin Allen'ın başrollerini üstlendiği ve global ölçekte merakla beklenen Paramount ve Ay Yapım ortak yapımı Türk Dedektif dizisi Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak. Daha önce TV+ olarak 'Mayor of Kingstown', 'Tulsa King', 'Special Ops: Lioness', '1883', '1923', 'Yellowstone' gibi önemli Paramount yapımlarını izleyicilerimizle buluşturmuştuk. Bu içeriklerin tamamı globalde yayınlandıktan birkaç ay sonra TV+'a gelmişti. Lisans haklarını aldığımız Türk Dedektif'te de Müfettiş Çetin İkmen (Haluk Bilginer), Dedektif Mehmet Süleyman (Ethan Kai) ile Dedektif Ayşe Farsakoğlu'nun (Yasemin Kay Allen) hikayesini de sadece TV+'ta izleyebileceğiz."

Sesli betimleme ve işaret dili seçeneği var

İngiliz yazar Barbara Nadel'in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul'unda geçen polisiye türündeki dizi 8 bölümden oluşuyor. Ben Schiffer'ın senaryosunu üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ejderha Dövmeli Kız filminin İsveç versiyonunu yöneten Niels Arden Oplev'in yanı sıra Lynsey Miller ve Nisan Dağ da oturuyor. Dizide İngilizce ve Türkçe dilleri organik olarak harmanlıyor. Haluk Bilginer'in sesinden Türkçe dublaj ve Türkçe altyazılı orijinal dil seçenekleri yer alıyor. Ayrıca dizi, görme ve işitme engelli izleyiciler için de sesli betimleme ve işaret dili ile anlatım seçeneklerini de sunuyor.

Müfettiş Çetin İkmen, Dedektif Mehmet Süleyman ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu'nun İstanbul'da geçen heyecan dolu polisiye hikayesi, bugünden itibaren ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak. - İSTANBUL