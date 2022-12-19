Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı

19.12.2022 12:34

Ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile evlenen Yağmur Ün, bebeğini Su Diana'yı kucağına aldı. Ün, kızı ve eşiyle verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yıllar önce yayınlanan Alemin Kıralı ve Söz dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Yağmur Ün, hamile kaldığını öğrendikten sonra ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Ün, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Bebek heyecanı yaşayan ikili, kızlarına "Su Diana" adını verdi. Instagram hesabından kızı ve eşiyle verdiği aile pozunu yayınlayan başarılı oyuncu, "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama. Hayatımın aşkı Doğaç Ergezen, İyi ki" diyerek bu süreçte yanında olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Ergezen de eşi ve bebeğiyle olan fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
Bebeğini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün, ilk aile pozunu paylaştı
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Yağmur Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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