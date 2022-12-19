Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı

Yıllar önce yayınlanan Alemin Kıralı ve Söz dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Yağmur Ün, hamile kaldığını öğrendikten sonra ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Ün, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Bebek heyecanı yaşayan ikili, kızlarına "Su Diana" adını verdi. Instagram hesabından kızı ve eşiyle verdiği aile pozunu yayınlayan başarılı oyuncu, "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama. Hayatımın aşkı Doğaç Ergezen, İyi ki" diyerek bu süreçte yanında olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Ergezen de eşi ve bebeğiyle olan fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.