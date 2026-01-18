Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın! - Son Dakika
Magazin

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

18.01.2026 10:38
Riyad'da düzenlenen Joy Awards'a katılan oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı. Kaya, Uzerli'ye ''Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!'' dedi. Uzerli ise ''Ya gerçekten mi?'' şeklinde karşılık verdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu. Birçok ülkeden ünlü isimlerin katıldığı prestijli törende Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi ünlü isim yer aldı. Lavanta rengi halıda yürüyen Türk oyuncular, şıklıklarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

HAZAL KAYA'DAN MERYEM UZERLİ'YE OLAY YORUM

Gecede dikkat çeken anlardan biri, "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli ile "Aşk-ı Memnu" dizisiyle hafızalara kazınan Hazal Kaya arasında yaşandı. Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya, hayranlığını gizleyemedi.

Kaya, Uzerli'ye dönerek, "Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Meryem Uzerli ise gülümseyerek, "Ya gerçekten mi?" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkili arasındaki samimi diyalog, Meryem Uzerli'nin Hazal Kaya'nın yanından ayrılmaya çalıştığı anlarda da devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya törenden sonra Uzerli ile aralarında geçen diyaloğu paylaşıo, "Ben de bu kadına bayılıyorum, ne yapayım" yazdı.

