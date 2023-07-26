Müjdeyi İbrahim Tatlıses duyurdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor - Son Dakika
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Müjdeyi İbrahim Tatlıses duyurdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

26.07.2023 14:30

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olacağını duyurdu. Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini söyledi.

HAMİLE OLDUĞU İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

BEBEK MÜJDESİNİ VERDİ

İbrahim Tatlıses bugün Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklama yaptı. Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi. İkiz torun sahibi olacak olan Tatlıses sevincini şu sözlerle dile getirdi; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"

Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
Müjdeyi İmparator verdi! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor
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İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müjdeyi İbrahim Tatlıses duyurdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müjdeyi İbrahim Tatlıses duyurdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor - Son Dakika
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