İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

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Cesur paylaşımlarıyla ön plana çıkan İranlı model Mahlagha Jaberi, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya idam ipli kıyafetiyle katılınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Jaberi'nin elbisesinin boyun kısmında idam ipi şekli ve etek kısmında da İngilizce olarak, "İdamları durdurun" yazısı yer aldı.

Ünlü model, 4 milyon takipçili Instagram sayfasına da "İran halkına adandı" notuyla bir video paylaştı. 33 yaşındaki model, "İran'da idamları durdurun" şeklinde etiket kullandı.

Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı olarak İran'da son 18 günde en az 90 kişi idam edildi. Jaberi'nin videosu ve kıyafet seçimi İranlı hükümet yetkililerini sinirlendirdi.

Solcu gazeteci Yashar Ali, İranlı modelin tercihini "utanç verici" olarak nitelendirdi. Ali, modelin, İran'daki protestocuların marşı haline gelen şarkı eşliğinde kendini ve elbisesini sergilemesinin kimseye bir faydası olmadığını söyledi.

Jaberi, dikkat çeken kıyafetine gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı. İranlı model, "Cannes'ın ihtişamını gözlemlemek, ama daha da önemlisi medyanın dikkatini İran halkının haksız infazlarına çekmek için bir moda ifadesi yaratmak istedik. Ne yazık ki Cannes Film Festivali'nde siyasi açıklamalara izin verilmiyor ve güvenlik görevlileri elbisemin arkasını göstermemi engelledi ama ilmiğin anlamı çok iyi anlaşıldı" notunu yazdı.