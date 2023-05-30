İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi - Son Dakika
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İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

30.05.2023 15:51

İranlı model Mahlagha Jaberi, ülkesindeki idamlara dikkat çekmek için Cannes Film Festival'ne boynunda idam ipli kıyafetle katıldı. Mahlagha Jaberi bu tavrından dolayı hükümet yetkililerinin tepkisini çekti.

Cesur paylaşımlarıyla ön plana çıkan İranlı model Mahlagha Jaberi, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya idam ipli kıyafetiyle katılınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Jaberi'nin elbisesinin boyun kısmında idam ipi şekli ve etek kısmında da İngilizce olarak, "İdamları durdurun" yazısı yer aldı.

İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

Ünlü model, 4 milyon takipçili Instagram sayfasına da "İran halkına adandı" notuyla bir video paylaştı. 33 yaşındaki model, "İran'da idamları durdurun" şeklinde etiket kullandı.

İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı olarak İran'da son 18 günde en az 90 kişi idam edildi. Jaberi'nin videosu ve kıyafet seçimi İranlı hükümet yetkililerini sinirlendirdi.

İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

Solcu gazeteci Yashar Ali, İranlı modelin tercihini "utanç verici" olarak nitelendirdi. Ali, modelin, İran'daki protestocuların marşı haline gelen şarkı eşliğinde kendini ve elbisesini sergilemesinin kimseye bir faydası olmadığını söyledi.

İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi

Jaberi, dikkat çeken kıyafetine gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı. İranlı model, "Cannes'ın ihtişamını gözlemlemek, ama daha da önemlisi medyanın dikkatini İran halkının haksız infazlarına çekmek için bir moda ifadesi yaratmak istedik. Ne yazık ki Cannes Film Festivali'nde siyasi açıklamalara izin verilmiyor ve güvenlik görevlileri elbisemin arkasını göstermemi engelledi ama ilmiğin anlamı çok iyi anlaşıldı" notunu yazdı.

İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi
İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi
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İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdam ipli kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren İranlı model hükümet yetkililerini sinirlendirdi - Son Dakika
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