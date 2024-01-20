İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber\'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünden 2. fragman yayınlandı. 25 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek olan dizinin fragmanına Dilber'in bir kadınla pavyondaki dans gösterisi damga vurdu.

DİLBER'DEN YENİ DANS

İlk tanıtımdaki dansıyla ülkenin gündemine oturan ve binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber, bu sefer de pavyonda bir kadınla karşılık dans ediyor. Fragmanda Dilber'in Azem'e sarıldığı anlar da dikkat çekti.

İLK DANSI ORTALIĞI KARIŞMIŞTI

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri, 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'dan özel ders alan Ergüçlü'nün Dilber dansı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından taklit edilmişti.