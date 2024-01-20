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İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı - Son Dakika
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İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Fragmana ilk dansıyla ortalığı kasıp kavuran pavyon dansçısı Dilber'in yeni dans performansı damga vurdu.

20.01.2024 - 09:04,  Güncelleme: 09:31
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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünden 2. fragman yayınlandı. 25 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek olan dizinin fragmanına Dilber'in bir kadınla pavyondaki dans gösterisi damga vurdu.

DİLBER'DEN YENİ DANS

İlk tanıtımdaki dansıyla ülkenin gündemine oturan ve binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber, bu sefer de pavyonda bir kadınla karşılık dans ediyor. Fragmanda Dilber'in Azem'e sarıldığı anlar da dikkat çekti.

İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı

İLK DANSI ORTALIĞI KARIŞMIŞTI

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri, 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'dan özel ders alan Ergüçlü'nün Dilber dansı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından taklit edilmişti.

İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber\'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri, Güven Kıraç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı - Son Dakika
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