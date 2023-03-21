Futbolcu Batuhan Karadeniz'in sevgilisi Aleyna Eroğlu, şiddet mağduru olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Futbolcu Batuhan Karadeniz'in sevgilisi Aleyna Eroğlu, şiddet mağduru olduğunu iddia etti

21.03.2023 15:59

İşte Benim Stilim programının yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı videolar paylaşarak futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü ileri sürdü. Vücudundaki darp izleri için rapor alan Eroğlu'nun şikayeti sonrası polis kapısında bitti.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü ileri süren Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

"GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ"

Vücudundaki darp izlerini gösteren Aleyna Eroğlu, gözyaşları içinde çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum."

Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti

"PARÇA PARÇA 300 BİN TL VERDİM"

"Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun. Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz'dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım. Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Son 2 senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım."

KAPISINA POLİS GELDİ

Futbolcu Batuhan Karadeniz ise Eroğlu'nun şikayeti üzerine evine polisler geldi. Eroğlu, Karadeniz'in kapının önünde polisler konuştuğu anları da Instagram hesabından yayınladı.

Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti
Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti
Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti
Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti
YORUMLAR (1)
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Batuhan Karadeniz, Kadına şiddet, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Futbolcu Batuhan Karadeniz'in sevgilisi Aleyna Eroğlu, şiddet mağduru olduğunu iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu Batuhan Karadeniz'in sevgilisi Aleyna Eroğlu, şiddet mağduru olduğunu iddia etti - Son Dakika
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