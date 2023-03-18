İtalyan aktör Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan sert yorum! - Son Dakika
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İtalyan aktör Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan sert yorum!

18.03.2023 16:23

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek vatandaşları ziyaret etti. Bölgede afetten etkilenen çocuklarla oyun oynayan Morrone hakkında konuşan Demet Akalın, "Bizimkiler de utanmadan kaçtı! Dünya starı Hatay'da" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan "365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Onlarca binanın yerle bir olduğu şehirde binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalamayan Michele Morrone, şehre gitmeyi ihmal etmedi. Depremzedelerin kaldığı çadırkente giden oyuncu, çocuklarla oynadı.

Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Hatay'da geçirdiği zamanda çektirdiği fotoğrafları 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak kalp emojisi koydu. Paylaşımı gören Demet Akalın ise isim vermeden Türk sanatçılara gönderme yaptı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımını alıntılayan Akalın, "Bizimkiler de utanmadan kaçtı! Dünya starı Hatay'da" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi
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Son Dakika Magazin İtalyan aktör Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan sert yorum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan aktör Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan sert yorum! - Son Dakika
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