Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti - Son Dakika
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Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti

07.08.2023 11:43

Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz sene Hande Erçel ile gittiği müzeye bu kez de yeni sevgilisi Pınar Deniz'i götürdü. Sevgilisiyle yurtdışında tatil yapan Deniz, müzede çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Kaan Yıldırım, geçtiğimiz sene Hande Erçel ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. İlişkilerinin başında Londra'ya giden ikili bir müzeye gitmişti. Yıldırım, aynı müzeye bu kez de yeni sevgilisi Pınar Deniz'i götürdü.

SEVGİLİLERİNİ AYNI MÜZEYE GÖTÜRDÜ

Bir süredir aşk yaşayan Deniz ve Yıldırım, projelerden arta kalan zamanlarını yurtdışında tatil yaparak geçiriyor. Daha önce Hande Erçel ile Londra'daki bir müzeye giden Kaan Yıldırım, aynı yere bu sefer de Pınar Deniz'le gitti. Tatilinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Deniz, müzede çektiği fotoğrafı da paylaşmayı ihmal etmedi.

EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASI

Öte yandan sevgilisiyle tatil yapan Pınar Deniz'in Instagram hesabından ağlayarak verdiği pozu "İşte öyle bir şey" yazarak paylaşmayı akıllara evlilik teklifi iddiasını getirdi. Oyuncudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
YORUMLAR
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz'in evlilik teklifi aldı iddiası!

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Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti - Son Dakika
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