Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı - Son Dakika
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Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı

08.08.2023 08:23

Pınar Deniz, sosyal medya hesabından ağlarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisi Kaan Yıldırım'ı etiketleyince akıllara evlilik teklifi aldığı iddiası geldi. Sosyal medya hesabından Deniz'in parmağındaki yüzüğü gösteren Yıldırım "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" diyerek teklif iddiasını güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Yıldırım yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor. Setten arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren ikiliden Deniz, Cambridge'de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisini etiketleyince akıllara evlilik teklifi iddiası geldi. Yıldırım'dan evlilik teklifi iddiasını güçlendiren bir paylaşım geldi.

YÜZÜKLÜ FOTOĞRAF GELDİ

Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından Deniz'le çektirdiği fotoğrafları ve güzel oyuncunun yüzük taktığı parmağını gösterdiği bir pozu paylaşan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.

Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı - Son Dakika


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