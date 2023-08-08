Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Yıldırım yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor. Setten arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren ikiliden Deniz, Cambridge'de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisini etiketleyince akıllara evlilik teklifi iddiası geldi. Yıldırım'dan evlilik teklifi iddiasını güçlendiren bir paylaşım geldi.

YÜZÜKLÜ FOTOĞRAF GELDİ

Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından Deniz'le çektirdiği fotoğrafları ve güzel oyuncunun yüzük taktığı parmağını gösterdiği bir pozu paylaşan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.