Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin'e yoğun ilgi! Onlarca hayranının ortasında kaldı

FOX TV'de yayınlanan ve yakın zamanda final yapan Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin'in ünü ülke dışını aştı. ABD'de yaşayan ailesini ziyaret etme planı yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı almıştı. Kanarya Adaları'na ulaşan Bürsin, havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.

İLGİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Hayranlarının sevgi gösterileri karşısında bir hayli duygulanan Bürsin, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldin. İyi ki varsınız" diyerek duygularını dile getirdi.

ÖZEL DAVETE KATILACAK

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine oyuncu Kerem Bürsin de katılacak. Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.