Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu

22.12.2025 16:33
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu. Akçay savcılıktaki ifadesinde "Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmanda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ TEK TEK ANLATTI

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklandı. Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı. Akçay ifadesinde, 'Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu' dedi.

"15 GÜNDE YA DA AYDA BİR ARKADAŞLARI İLE PARTİ YAPAR"

Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Ben yaklaşık 10 yıldır Kasım Garipoğlu'na ait GKG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. isimli firmada makam şoförü olarak çalışmaktayım. Bana sormuş olduğunuz bu firma Kasım Garipoğlu'na aittir. Ben çalışmış olduğum bu süre zarfında Kasım Bey'in şahsi makam şoförü olarak görev yapmaktayım. Benim haricimde, yine Kasım Bey'in ikametinden çıkıp iş yerine götürülmesi için yaklaşık 2 yıldır şirkette başka bir şoför arkadaşımız da vardır. Ancak benim iş günümün çoğunluğu Kasım Bey'in yalısında geçer. Kasım Bey 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde yakın arkadaşları ile parti vermektedir.

"PARTİDEN ÖNCE YALIDA TEKNİK KONTROL YAPARIM"

Ben Kasım Garipoğlu'na ait yalıda verilen partilerde, esasen parti verilmeden önce yalının üst katında bulunan ve parti günlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik yalının en üst katında herhangi bir teknik eksiklik olup olmadığı hususunda kontrol yaparım. Karşılama yapmak üzere bina girişine inerim. Daha önce sıklığı belli olmayan bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum. Partilerde sızıp kalan misafirler olmuştur.

Kasım Bey gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak üzere odasına çekilir ancak parti devam edebilirdi. Söz konusu partilerde Kasım Bey bizim gözükmemizi, parti yapılan alana çıkmamızı istemezdi. Hatta ben bir keresinde bir ihtiyaçları olup olmadığını sormak için yalının parti yapılan katına çıktığımda, 'Bir ihtiyacım olursa ben çağırırım' diyerek benim yukarı çıkmamı istemedi."

"KOKAİN İÇİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM RULO HALİNDE KAĞIT BANKNOTLARIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Akçay ifadesinde, 'Bahsettiğim partilerde, parti bittikten sonra biz parti alanını misafirlerin herhangi bir eşya unutup unutmadığı yönünde kontrol ederiz. Ben yapmış olduğumuz kontrollerde birkaç kez tabak içerisinde, tahminimce kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm. Bana sormuş olduğunuz C. lakaplı kişi, Kasım Bey tarafından organize edilen partilerin hemen hemen hepsine katılan kişidir. Bu kişinin yapılan partilere ilk gelen ve son ayrılan kişi olduğunu bilirim. Kasım Bey'in yakın arkadaşıdır. Hal ve hareketlerinden uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır. Bana gönderilen liste dışında bir misafir yalıya geldiğinde, ben bu kişilerin icazeti üzerine misafirin yalıya girip girmemesi konusunda yönlendiriliyordum" dedi.

"PARTİLERİN İHBAR EDİLECEĞİNİ SÖYLEYEN KİŞİ GARİPOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Akçay ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bana sormuş olduğunuz cep telefonuma gelen ve Kasım Bey'e ait yalıda yapılan partilere ilişkin ihbarlar yapılacağı yönünde mesajlar gönderen kişi G.Y. isimli şahıstır. Bu şahıs, Kasım Bey yurt dışındayken yaklaşık 15 gün önce yalıya gelmiş ve Kasım Bey ile görüşmek istemiştir. Ancak Kasım Bey görüşmek istemeyince benim irtibatımı alarak, benim üzerimden iletilmek üzere bana sormuş olduğunuz mesajları tarafıma göndermiştir. Bildiğim kadarıyla bu kişi K.Y.'nin kardeşi olan G.Y.'dir ve söylediği kadarıyla Kasım Bey'in babası Hayyam Garipoğlu'ndan çok eski bir tarihe dayalı alacağı varmış.

Bu konuyla ilgili görüşmek için yalıya geldiğini biliyorum ancak olayın detaylarını bilmemekteyim. Bana sormuş olduğunuz B.E. isimli kişi, partilere sık sık gelir. Kendisiyle buradan tanışırım. Ancak bana sormuş olduğunuz 'Ünlülerin bir torbacısı patlamış, Sercan diye mevzu oradan başlamış, bunun telefon kayıtlarından mevzu açığa çıkmış, liste oluşturmuşlar' şeklindeki mesajı, gündeme dair bir haber olması sebebiyle bana gönderdiğini düşünüyorum. Bu kişi bildiğim kadarıyla galericilik ve yat alım satım işiyle uğraşır, benim arkadaşımdır, Kasım Bey ile doğrudan irtibat kuracak bir münasebeti yoktur.

"PARTİLERE KADINLAR ÇAĞIRILIRDI"

Yalıda yapılan partilere dışarıdan cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu bilmemekteyim. Yine bu kişiler bize bildirilen liste dışında olduğundan, biz bu kişilerin eskort olduğunu anlardık."

Akçay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi. Ben uzun süredir burada çalıştığım için gelen kişileri simaen tanırım ve bu kişilerin yalıya alınıp alınmaması hususunda inisiyatif sahibi olmam sebebiyle girişlerine müsaade ederdim. Cep telefonumda yapılan incelemede tespit edilen mesajlara ilişkin olarak; Kasım Bey, yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi isterdi.

"10 YILDIR GARİPOĞLU'NUN YANINDA ÇALIŞIYOUM"

Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderirdim. Bu paraların gönderilmesine ilişkin bir rutinimiz yoktu. Parti olmadığı günlerde dahi para göndermişliğim olmuştur. Ancak bu gönderim işlemleri Kasım Bey'in talimatları üzerine olmuştur. Ben yaklaşık 10 yıldır Kasım Bey'in yanında çalışırım. Bu süreçte birbirimize espri dahi yapmadık. Aramızdaki bu mesafe hiçbir zaman değişmedi.

"UYUŞTURUCU KULLANILAN TABAKLARI GÖRDÜM

Yukarıda belirttiğim gibi ben yapılan partilerden sonra parti yapılan alanı kontrol ettiğimde 4-5 kez uyuşturucu madde kullanıldığını bildiğim tabakları gördüm. Bu sebeple ikamette yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmiyorum. Yine yapılan partilerde eskort adı altında kadınların çağrıldığını biliyorum ancak kim tarafından çağrıldığını bilmiyorum. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim.

Esasen ben suçtan dolayı gözaltına alınınca, yanında çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Kasım Garipoğlu, partilerde C. isimli şahıs, E.M. ve H. olarak bildiğim ve S. lakaplı kişiler söz konusu partilere kokain maddesi getirirler. Bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçileridir.

"ŞEYMA SUBAŞI, ŞEVVAL ŞAHİN, DERİN TALU, DEFNE SAMYELİ PARTİLERE KATILIYORDU"

Bu şahısların kokain ve ketamin isimli uyuşturucu maddeleri getirdiklerini biliyorum. Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Atın bu yavşağıda içeri okadar bilgisi varmış madem adam da satıyor 1 2 Yanıtla
  • Narkoz null Narkoz null:
    seni yaşatmazlar oğlum o kadar kodoman var Allah yardımcın olsun işin zor bundan sonra 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
