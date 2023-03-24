Şiddet olayında yeni perde! Sevgilisini dövdüğü söylenen futbolcu Batuhan Karadeniz'i eşi sessizliğini bozdu

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü ileri süren Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

KARADENİZ'İN EŞİ: 1,2 YILDIR EVLİ ADAMLA BİRLİKTE

Eroğlu'nun sözlerinin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Batuhan Karadeniz, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Gelişmelerin ardından Batuhan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Instagram'da Eroğlu'nun videosunun altına yorum yapan Karadeniz'in eşi, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım fakat 1,5 senedir evli ve 2 çocuklu adamı kabul ederek kendisi bu şekilde bir ilişki yaşamayı ve alelen herkese ilan etmeyi tercih etti. Bahsi geçen bu kadın bana ve çocuklarıma da psikolojik şiddet uygulayıp hakaretler, beddualar etti. Hepsi de delilli, ispatlı. Videodaki kadın Batuhan Karadeniz'in kız arkadaşı falan değil. Bahsi geçen adam benim eşim" dedi.

Karadeniz'in eşi, Instagram hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise yasak aşkı öğrendikten sonra geçtiğimiz sene eşine dava açtığını ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.