Sıla Türkoğlu, Doğukann Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde iki veda birden yaşandı. Dizide Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık, kadrodan ayrıldı.
Dün akşam son sahneleri yayınlanan Kayra Şenocak, Instagram hesabından setten eğlenceli kareleri yayınlayarak şu sözlerle veda etti: "Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bugün, uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç. Doldurdum gene heybemi gidiyorum bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda yeni yollarda bambaşka heyecanlarla yeniden karşılaşacağız. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu."
Dizide Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün çok kıymetli ve sonsuz şey öğrendiğim bir yolculuğun sonu. Harika yol arkadaşları edindim hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok öğretici, çok keyifli bir yolculuktu. Birlikte bir sürü hatalar yaptık, deneyimledik, büyüdük en güzeli de öğrendik. Hoşça kal Mihri" dedi.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti dizisinde iki oyuncu birden veda etti - Son Dakika
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