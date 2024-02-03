Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyiyle poz verdi! Görenler hiç benzetemedi

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Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile bir fotoğrafını yayınladı. Ağabey ve kardeşin birbirine hiç benzemediğini gören kullanıcılar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

KİMSE BENZETEMEDİ

Adanalı bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa, Cem, İpek ve Tugay adında 4 kardeşi var. Zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile karesini yayınlayarak "Kardeşlik" notunu yazdı. İki kardeşi gören birçok kullanıcı ise benzemediklerine dikkat çekerek "Bu nasıl bir gen aktarımı" yorumunu yaptı.

CEM TATLITUĞ KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Cem Tatlıtuğ'un kendi adına bir cast şirketi bulunuyor. Cem Tatlıtuğ, 2011 yılında kardeşinin başrolünde yer aldığı Kuzey Güney dizisinde Mehmet Ada Öztekin ile yönetmenliğini yaptı. 2013 yılında Enbe Orkestrası'nın sanatçısı Burcu Özsoy ile evlenen Cem Tatlıtuğ'un bir çocuğu var.