Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile bir fotoğrafını yayınladı. Ağabey ve kardeşin birbirine hiç benzemediğini gören kullanıcılar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Adanalı bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa, Cem, İpek ve Tugay adında 4 kardeşi var. Zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile karesini yayınlayarak "Kardeşlik" notunu yazdı. İki kardeşi gören birçok kullanıcı ise benzemediklerine dikkat çekerek "Bu nasıl bir gen aktarımı" yorumunu yaptı.
1977 yılında dünyaya gelen Cem Tatlıtuğ'un kendi adına bir cast şirketi bulunuyor. Cem Tatlıtuğ, 2011 yılında kardeşinin başrolünde yer aldığı Kuzey Güney dizisinde Mehmet Ada Öztekin ile yönetmenliğini yaptı. 2013 yılında Enbe Orkestrası'nın sanatçısı Burcu Özsoy ile evlenen Cem Tatlıtuğ'un bir çocuğu var.
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
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Son Dakika › Magazin › Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyiyle poz verdi! Görenler hiç benzetemedi - Son Dakika
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