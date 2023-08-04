Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Feyza Civelek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle göz göze diz dize yemek yerken görüntülendi.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisindehayat verdiği Nilay karakteriyle büyük beğeni toplayan Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi.

EL ELE GÖZ GÖZE

Dizideki başarısıyla takdir toplayan Feyza Civelek özel hayatında da aradığını buldu. Ünlü oyuncu Bodrum Gümüşlük'te sevgilisiyle el ele görüntülendi. Snobmagazin'in haberine göre Civelek, ünlü işletmeci Alican Kurt ile aşk yaşıyor.