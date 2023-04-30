Kızıyla birlikte fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Pınar Aylin, görenleri şaşırttı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Pınar Aylin'in 1999 yılında bankacı Mert Tokatlıoğlu'yla yaptığı evliliğinden Maya adından bir kızı oldu. İlk evliliği 8 sene süren Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbayken ile nikah masasına oturdu. Hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, kızıyla fotoğraflarını yayınladı.

"HER ŞEYDEN DAHA FAZLA"

Ailesinde İstanbul'dan uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden 50 yaşındaki Pınar Aylin'in kızı, 21 yaşına girdi. Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını yayınlayan Aylin, "Her şeyden daha fazla" notunu düştü. Aylin'in paylaşımına sessiz kalmayan Ebru Şallı, çiçek, kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.

İşte Pınar Aylin ve kızı...