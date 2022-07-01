Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı

01.07.2022 15:04

Şarkıcı Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Karakol" klibiyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Matiz'in klibinde LGBT vurgusu yapması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Haddini bil" etiketiyle de tepki gösterildi.

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' dün akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KLİBİNDEKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Söz ve müziğin Mabel Matiz'e ait olduğu klipte LGBT vurgusu yapıldı. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti

Klibinden bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Mabel Matiz, "Göğsümden söküldü 'Karakol'. Benden çıktı, artık sizindir. Bin bir emeğiyle yanımda olan, bu çalışmayı gerçekleştiren sevgili yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti

"HADDİNİ BİL MABEL MATİZ"

Mabel Matiz'in kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'da "HaddinibilMabelMatiz" etiketi açıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Matiz için "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumunu yaparak tepki gösterdi.

Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti

İşte Mabel Matiz'e yapılan bazı yorumlar...

Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
Mabel Matiz'in bir erkekle çektiği Karakol şarkısının klibi tepki çekti
YORUMLAR (3)
500
Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

Mabel Matiz, Anıl Can, LGBT, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil' etiketiyle tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:44:20. #1.12#
SON DAKİKA: Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement