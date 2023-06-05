Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi - Son Dakika
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Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi

05.06.2023 11:22

Fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın kız kardeşi ile eşi doğum günü partisinde sarmaş dolaş dans etti. İkilinin samimi bulunan dansına bir kullanıcının "Bir bana mı anormal geldi bu dans?" yorumunu gören Dilan Polat, küfür savurdu.

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin kendisine yaptığı sürprizleri paylaşarak sıkça adından söz ettiren iş insanı Dilan Polat, kocası Engin Polat'ın doğum günü için özel bir kutlama yaptı. Partide Polat'ın eşi ile kız kardeşinin dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

BALDIZ VE ENİŞTENİN DANSI İKİYE BÖLDÜ

Dilan Polat gibi güzellik merkezi sahibi olan Sıla Doğu, partide eniştesiyle samimi şekilde dans etti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Sıla Doğu "Seni çok seviyorum, iyi ki" notunu yazdı. Sıla Doğu ve Engin Polat'ın dans ettiği anlar Twitter'da hızlı yayılırken yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım videodaki dansın normal olduğunu söylerken bir kısım da eleştirdi.

Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi

DİLAN POLAT'TAN KÜFÜRLÜ CEVAP

Bir kullanıcının videoyu yayınlayarak "Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşine bakın bir bana mı anormal geldi bu" yazınca Dilan Polat'tan cevap gecikmedi. Kullanıcıya küfürle karşılık veren Dilan Polat, "Senin izlediğin dizilere s..im ben için s..iş seni ! İçi s...şen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz" dedi.

Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi

ARABA VE SAAT HEDİYE ETTİ

Günlerdir eşinin doğum günü için hazırlık yapan Dilan Polat İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazdırdı. Polat, eşine doğum gününde de lüks bir araba ile saat hediye etti.

Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine doğum günü sürprizi olay oldu Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine doğum günü sürprizi olay oldu

Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi - Son Dakika
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