Kurtlar Vadisi ekibinin yazdığı Hudutsuz Sevda'dan ilk fragman yayınlandı

Geçmişte Kurtlar Vadisi dizisine de imza atan ekibin kaleminden çıkan Hudutsuz Sevda'dan merakla beklenen ilk fragman geldi. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Biran Damla Yılmaz ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin hikayesi Artvin'de başlayarak İstanbul'da devam edecek.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan ekip şimdi de FOX için Medyapım imzasıyla "Hudutsuz Sevda" dizisine imza atıyor. Kadrosunda Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp A kar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca diziden ilk fragman da geldi. Dövüş sahneleriyle dikkat çeken dizinin kesin yayın tarihi ise bilinmiyor.

HALİL İBRAHİM'İN HAYATI ANLATILACAK

Yıllar sonra memleketine dönen ve karşısında babasının katilini gören Halil İbrahim'in (Deniz Can Aktaş) hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Artvin'de başladı. Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam edecek.

İşte dizinin fragmanı ve okuma provasından ilk kareler...