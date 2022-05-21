Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi - Son Dakika
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Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi

21.05.2022 14:57

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Instagram'da canlı yayın yapması, müstehcen görüntüler paylaştığı gerekçesiyle sosyal medya platformu tarafından yasaklandı. Madonna, "Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler" sözleriyle yasağa tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen Madonna, Instagram'dan sansür yedi. Platform, müstehcen fotoğraf paylaştığı iddiasıyla ünlü şarkıcının canlı yayın yapmasını engelledi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan 63 yaşındaki Madonna, verilen karara tepki göstererek "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın geçtiğimiz sene Instagram'da yaptığı bir paylaşımı müstehcen bulunduğu için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmıştı. Paylaşımının kaldırılmasına sinirlenen Madonna da Instagram'ı cinsiyetçilikle suçlamıştı.

İşte Madonna'nın bazı paylaşımları...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı
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Son Dakika Magazin Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi - Son Dakika
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