Oyuncu Onur Tuna sosyal medyada aşka geldi! İşte sevgilisinin doğum gününü kutladığı o romantik sözler - Son Dakika
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Oyuncu Onur Tuna sosyal medyada aşka geldi! İşte sevgilisinin doğum gününü kutladığı o romantik sözler

08.09.2022 11:59

Mahkum dizisinde Fırat karakterine hayat veren Onur Tuna, bir süredir oyuncu Yasemin Yazıcı ile aşk yaşıyor. Tuna, sevgilisinin doğum gününü duygusal ifadelerle sosyal medyadan kutladı. Çiftin evlilik sinyali verdiği iöne sürüldü.

Oyuncu Onur Tuna başrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitmişti. Ünlü oyuncuya tatilde Yasemin Yazıcı'nın eşlik ettiği ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan Onur Tuna, sevgilisi Yasemin Yazıcı ile çekilmiş pozunu Instagram'dan paylaştı.

"SEN HEP YANIMDA OL"

Oyuncu, sevgilisinin doğum gününü "Güzel sevgilim. İyi ki… İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol..." sözleriyle kutladı. Onur Tuna'nın sevgilisiyle fotoğraf paylaşması, "İlişkileri evliliğe doğru ilerliyor" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Onur Tuna aşka geldi!

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 02.07.1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini bitirdi. Başarılı isim Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

Onur Tuna aşka geldi!

Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında görev alan Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi görmüştü. İstanbul'da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu'ndan eğitim aldı. Daha sonra Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

Onur Tuna aşka geldi!

Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi pek çok projede seyirci karşısına çıktı. Şimdilerde FOX'ta başlayan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandırıyor.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997'de İstanbul'da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarla sahneye çıktı.

Onur Tuna aşka geldi!

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı. Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

Onur Tuna aşka geldi!
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Oyuncu Onur Tuna sosyal medyada aşka geldi! İşte sevgilisinin doğum gününü kutladığı o romantik sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Onur Tuna sosyal medyada aşka geldi! İşte sevgilisinin doğum gününü kutladığı o romantik sözler - Son Dakika
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