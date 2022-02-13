Maske Kimsin Sen'de maskelerin altından birbirinden ünlü isimler çıktı!

1 Ocak'ta başlayan ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, program, düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldı. İlgiyle takip edilen yarışmanın finali de bir o kadar heyecanlı oldu. Maske Kimsin Sen finalinde tüm yarışmacılar maskelerini açtı. İşte maskenin altından çıkan ünlü isimler.

MASKERLER BİR BİR AÇILDI

Yarışmada Tavuskuşu ile düelloya çıkan Geyik, gecenin ilk elenen ismi oldu.

Geyik ilk günden itibaren tahmin edilen hatta bir ara "Geyik değiştirildi mi?" iddialarının çıkmasına sebep olan güzel oyuncu Burcu Özberk çıktı.

YARIŞMANIN MASKOTU OLMUŞTU

Yarışma boyunca şirinliği ile gönülleri çelen Ördek ise genç oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu çıktı.

YARIŞMANIN GÜÇLÜ İSİMLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yarışmanın güçlü isimlerinden Kuzgun ve Unicorn düellosunun kazananı ise Kuzgun oldu.

Kuzgun maskesinin altından ise genç oyuncu Kubilay Aka çıktı.

Unicorn'un ise beklenmedik bir isim çıktı. Unicorn maskesinin altında usta oyuncu Berna Laçin vardı.

FİNALDE BÜYÜK KAPIŞMA

Son ikiye ise Tavus Kuşu ve Aslan kaldı! Bu ikiliden ilk elenen maske Tavus Kuşu oldu.

Tavus Kuşu maskesinin altından ise başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ çıktı.

Sona kalan ve yarışmanın birincisi olan Aslan maskesi ise gecenin en yüksek oyunu alan isim oldu.

Yarışmanın birincisi olan Aslan maskesinin altından ise başarılı oyuncu Özge Borak çıktı.