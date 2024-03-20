Mehmet Ali Erbil, Poyraz\'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi

Survivor All Star'da mücadele eden Poyraz, geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yaptı. Karakolluk olmaktan Acun Ilıcalı sayesinde kurtulan Poyraz'ın yaptığına sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'den tepki gecikmedi.
Bir toplantı esnasında Muhabir Online'a konuşan Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık yapmasıyla ilgili "Survivor'ı seyretmiyorum, magazinden takip ediyorum. Poyraz'dan bir eve girip hırsızlık yapmasını hiç beklemezdim. Hırsız bir damat istemem. Kendisi önce Robert Koleji sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş. Bir yarışma insanı nelere dönüştürüyor. O bence bir kurguydu. Ben inanmıyorum. Poyraz'la tanışmadığım için olumlu ya da olumsuz bir duygum yok. Kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" dedi.
Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden Poyraz, geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek çaldı. Yarışmada acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı "Bugüne kadar aklımı hayalimi durduran, 'Böyle bir şey nasıl olur?' diyeceğim böyle bir olay da hiç olmadı. Akıl tutulması yaşadım. Yaşadık böyle şeyleri ama 'Bu nasıl olur?' diyorum. Konu şu arkadaşlar; Poyraz dere kenarı kamptan çıkarak, ciddi bir mesafe alarak, medeniyetin olduğu alana, bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle dolu bir ev. Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor. Adam normal şartlarda polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu, biz müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı Poyraz'a verilecek cezaya ilişkin olarak ise, "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, 'Ben de varım' diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz." dedi.
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