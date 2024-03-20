Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi

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Survivor All Star yarışmacısı Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması olayına tepki gösteren Mehmet Ali Erbil, bu durumu kurgu olarak değerlendirdiğini belirtti. Erbil, Poyraz'la tanışmadığı için herhangi bir duygusu olmadığını ve kızının ilişkisine saygı duyduğunu ifade etti.

20.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Survivor All Star'da mücadele eden Poyraz, geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yaptı. Karakolluk olmaktan Acun Ilıcalı sayesinde kurtulan Poyraz'ın yaptığına sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'den tepki gecikmedi.

"OLAYIN KURGU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bir toplantı esnasında Muhabir Online'a konuşan Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık yapmasıyla ilgili "Survivor'ı seyretmiyorum, magazinden takip ediyorum. Poyraz'dan bir eve girip hırsızlık yapmasını hiç beklemezdim. Hırsız bir damat istemem. Kendisi önce Robert Koleji sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş. Bir yarışma insanı nelere dönüştürüyor. O bence bir kurguydu. Ben inanmıyorum. Poyraz'la tanışmadığım için olumlu ya da olumsuz bir duygum yok. Kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem

POYRAZ'IN HIRSIZLIK OLAYI NE?

Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden Poyraz, geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek çaldı. Yarışmada acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı "Bugüne kadar aklımı hayalimi durduran, 'Böyle bir şey nasıl olur?' diyeceğim böyle bir olay da hiç olmadı. Akıl tutulması yaşadım. Yaşadık böyle şeyleri ama 'Bu nasıl olur?' diyorum. Konu şu arkadaşlar; Poyraz dere kenarı kamptan çıkarak, ciddi bir mesafe alarak, medeniyetin olduğu alana, bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle dolu bir ev. Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor. Adam normal şartlarda polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu, biz müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem

SURVIVOR TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ CEZA

Acun Ilıcalı Poyraz'a verilecek cezaya ilişkin olarak ise, "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, 'Ben de varım' diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz." dedi.

Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
Mehmet Ali Erbil, Poyraz\'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi - Son Dakika

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