Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var - Son Dakika

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New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve modanın en büyük gecelerinden biri sayılan Met Gala, bu sene de tüm ihtişamıyla yapıldı. Müzik, sinema, moda ve spor dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.

YORGANA BENZEYEN CEKET GİYDİ

Birbirinden ilginç kıyafetlerin tercih edildiği törende güzel manken Gigi Hadid, lateks bir tasarım kıyafet tercih etti. Hadid, koyu kırmızı lateks pantolonun üzerine korse ve oldukça kabarık bir ceket tercih etti.

GÖĞÜSLERİNİ BOYA İLE KAPATTIRDI

İngiliz manken Cara Delevigne de gecede kırmızı takım elbise tercih etti. Ceketini çıkaran üstsüz kalan ünlü isim, göğüslerini altın boya ile boyatarak kapattı. Vücudunu altın tozları ve aksesuarlarıyla kapatan Delevigne, gecede dikkat çeken isimlerin başında geldi.

TÖRENE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

Dünyaca ünlü Kylie Jenner ise törene bir gelinlikle katılmayı tercih etti. Kabarık bir gelinlik tercih eden Jenner, ters taktığı şapkasına bir de duvak ekledi. Ünlü ismin kıyafetini de sosyal medyada gündem oldu.

AVİZEYE BENZEYEN KUTU ELBİSE GİYDİ

Öte yandan ABD kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Gemma Chan da "kutu" tasarımlı avizeye benzetilen siyak bir kostüm tercih etti. 39 yaşındaki güzel oyuncunun abartılı kıyafetinin yanı sıra güzelliği ve fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Met Gala 2022'den renkli kareler...