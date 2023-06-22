Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı - Son Dakika
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Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı

22.06.2023 09:27

Murat Yıldırım ve Faslı eşi İman Elbani'nin çifti, geçtiğimiz sene dünyaya gelen kızları Miray için Fas'te geleneklere uygun bir düğün yaptı. Düğünde Elbani yöresel kıyafetleriyle taht içinde mekana gelirken Murat Yıldırım da danslarıyla eşine eşlik etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz sene ekim ayında Miray adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti. Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin gece boyunca eğlendiği düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

SALONA TAHTLA GETİRİLDİ

Daha yaşına girmeyen kızları için Fas'ta büyük bir düğün yapan Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giyerken eşi de birden fazla elbise tercih etti. Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vuran anne Iman Elbani, krem rengi taş işlemeli elbisesi ve gösterişli tacıyla tahtla salona getirildi. Eşine eşlik eden Yıldırım ise gece boyunca dans etti. Düğüne katılan kadın misafirler ise şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu Murat Yıldırım "Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" notunu düştü.

İşte Fas'ta yapılan düğünden eğlenceli kareler...

Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani bebekleri için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı
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Son Dakika Magazin Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin kızları için Fas'ta düğün yaptı - Son Dakika


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