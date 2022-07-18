Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film oldu - Son Dakika
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Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film oldu

18.07.2022 12:27

Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film olduKİLİS Irak'ın Musul kentinde 2014 yılında DEAŞ'n esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın MİT Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılmasının konu alındığı 49 filmi çekimleri Kilis'te başladı.

Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film oldu

KİLİS Irak'ın Musul kentinde 2014 yılında DEAŞ'n esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın MİT Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılmasının konu alındığı 49 filmi çekimleri Kilis'te başladı. Filmin yapımcısı Mehmet Canpolat, neler yaşandığını anlatmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Film yapımcısı Mehmet Canpolat, 1 yıldır üzerine çalıştıkları ve 49 adını verdikleri filmin çekimleri 1 hafta önce Kilis'te başladığını ifade etti. Filmde gerçekte yaşananları anlatmak için yola çıktıklarını belirten Canpolat, "Bazı destanlar anlatılmayı hak eder. Türk tarihi böyle destanlarla doludur. Bazıları anlatılırken, bazıları ise Devletin kayıtlarında gizli kalmış, aslında neler yaşandığı halk tarafından öğrenilememiştir. İşte biz, bu destanlardan birinin üzerindeki giz perdesini aralamak ve 'aslında neler yaşandığını' hem Türk halkına hem de tüm dünyaya anlatmak için yola çıktık. 49 adını verdiğimiz sinema filmimizde; Türk devlet hayatının en önemli operasyonlarından birine ışık tuttuk. 49, 1 yıldan fazladır üzerinde çalıştığımız bir projedir. Filmin çekimi için gerekli şartları oluşturduk ve 5 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da "motor!" dedik. İstanbul'daki üç günlük çekimlerin ardından ekiplerimiz Kilis'e geldi. Çekimlerimiz Kilis ve Gaziantep'te 5 hafta boyunca devam edecektir. Filmimizin yapımını CNP Film yapımcılığını ise ben, Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstlendik" dedi.

Başrollerde 5 oyuncu var

Yapımcı Canpolat, yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturduğu filmin başrollerini ise İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin paylaştığını da kaydetti. Canpolat, "Senaryosunda Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın imzası var. Başrollerde ise; İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ile dostu olmaktan her zaman gurur duyduğum, Türk dizi ve sinema sektörünün en önemli isimlerinden usta oyuncu Kerem Alışık bulunuyor. Filmimizin konusuna gelince; 11 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçiren DEAŞ Militanları, şehirde faaliyetini devam ettiren tek yabancı misyon konumundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğu'nu basar ve içeride bulunan 49 Türk vatandaşını rehin alır. Bunun üzerine harekete geçen Türk Devleti, rehinelerin kurtarılması görevini Milli İstihbarat Teşkilatı'na verir. ve hemen ardından, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahraman mensuplarının ince ince dokuduğu bir operasyon planı hayata geçirilir. Bu başarılı operasyon neticesinde 49 Türk rehine 100 gün sonra, burunları dahi kanamadan kurtarılır. Bu plan neydi? 100 günlük süreçte neler yaşandı? Türk rehineler, son anda infaz edilmekten nasıl kurtarıldı? DEAŞ'ın bölgedeki en önemli ismi MİT tarafından nasıl etkisiz hale getirildi? Bu gerçeklerden esinlenerek, süreci farklı bir dille sinema izleyicisinin beğenisine sunacağız. Filmimiz; Ocak 2023'te sinemalarda vizyona girecektir. Filmimizle ilgili bu kısa bilgileri aktardıktan sonra; bir konuyu daha sizinle paylaşmak istiyorum: Ben ve tüm ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım, reji ekibimiz, kısacası bu filmin yapımında emeği olan herkes adına Kilis ve Gaziantep halkına şükranlarımı iletmeyi bir borç biliyorum. Filmimizin hazırlık dönemi için geldiğimiz andan itibaren hem kapılarını, hem de gönüllerini bize açtılar. Bizi adeta evimizdeymişiz gibi hissettirdiler. Onların verdiği bu manevi destek sayesinde mükemmel bir çalışma ortamı yakaladık. Bunun için Gaziantep ve Kilis halkı ile yetkililerine minnettarız. Filmin burada çekilmesinde bizlere katkı ve destek olan eski Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında yer alan Kilis eski Belediye Başkanı Hasan Kara ise bakir keşfedilmemiş bir alanda CNP Film Kilis'te çekilmesinden dolayı filmin yapımcılarına teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlendiğinin bizim halkımız tarafından ve düşmanlar tarafından farkına varılmasıdır. Kilis'te filmin çekilmesi CNP film açısından küçük bir şey olabilir, Kilis açısından çok büyük bir adamdır. İstanbul'dan bakıldığı zaman ben bir filim çekeceğim dediğiniz zaman Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gözüküyor. Ama Kilis gözükmüyor. Kilis açısından bu filmin burada çekilmesi çok önemlidir. İnşallah bundan sonrada Kilis'in tabi bir filim platosu ortaya çıkacaktır. Devamı da gelecektir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Musul'da DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın kurtarılması film oldu - Son Dakika
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