Nihal Candan\'ın vefatının ardından Bahar Candan\'dan tepki çeken hareket

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine geçici olarak tahliye edilmişti.

Uzun süre tedavi gören Candan, hastalığın ilerlemesi ve vücut direncinin düşmesi nedeniyle zor günler yaşadı. 20 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç fenomen, ertesi gün kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Nihal Candan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntüye neden olurken, acı henüz çok tazeydi. Ölümünün üzerinden iki ay bile geçmemişken, kız kardeşi Bahar Candan, "Nihal Candan'ın kız kardeşi" yazısı eklediği TikTok hesabında uzun bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı. Bu paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

Pek çok kullanıcı, Bahar Candan'ın bu paylaşımını "zamansız" ve "duyarsız" olarak yorumladı. İçeriğin hangi amaçla paylaşıldığı bilinmezken, tepkiler kısa sürede büyüyerek konuyu sosyal medyanın gündemine taşıdı.