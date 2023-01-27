Nurgül Yeşilçay'dan nostalji! Yıllar önceki fotoğraflarını art arda paylaştı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay'dan nostalji! Yıllar önceki fotoğraflarını art arda paylaştı

27.01.2023 14:22

Veda Mektubu isimli diziyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı. 12 ve 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeni proje heyecanı yaşayan Yeşilçay, her perşembe yapılan TBT akımına uyarak pozlarını yayınladı.

"BU TBT OLAYINI HANGİ GEREKSİZ İCAT ETTİ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yeşilçay önce 12 yıl önce bir dergiye verdiği pozu paylaşarak "Şunu çekeli 12 yıl olmuş, olamaz ama aaa. Yok bir daha TBT falan. Önümüze bakıyoruz" notunu yazdı. Yeşilçay daha sonra da 20 sene önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Bu TBT olayını hangi gereksiz icat etti. Şu da 20 yıl önce ee bu iş mi bu! Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur" dedi.

TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı
TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı
TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı
TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı
TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı
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TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı TBT akımına uyan Nurgül Yeşilçay, yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı

Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'dan nostalji! Yıllar önceki fotoğraflarını art arda paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay'dan nostalji! Yıllar önceki fotoğraflarını art arda paylaştı - Son Dakika
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