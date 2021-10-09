Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
09.10.2021 17:20
Instagram hesabından yapılan paylaşımda haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Banu Parlak'ın telefonunun çalındığı bildirildi. Gözyaşları içinde video yayınlayan fenomen, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" sözleri ile duruma açıklık getirdi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kısa sürede içinde telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkan Parlak, video yayınlayarak başına gelenleri anlattı.
"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"
Parlak, gözyaşları içinde çektiği videoda "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.
NE OLMUŞTU?
Yıllar önce aracında çektiği videolarla tanınan fenomen Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı yapıldı. Öldüğü yönündeki iddia dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.Ancak olayın gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.
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