Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kısa sürede içinde telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkan Parlak, video yayınlayarak başına gelenleri anlattı.

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"

Parlak, gözyaşları içinde çektiği videoda "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.