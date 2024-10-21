Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti - Son Dakika
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Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel\'in Vural Çelik\'e vedası tepki çekti

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cenazeye gidememe gibi bir anksiyetesi olduğunu açıkladı. Birsel gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

21.10.2024 00:14
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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, oyuncunun annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti. Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in cenazesinde gözler eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer'i aradı. Ünlü senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rol arkadaşına veda etti.

UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİKLERİ BİLİNİYORDU

Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır görüşmediği biliniyordu. Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Gülse Birsel sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Vural'a vedam

Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım.

Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu.

Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir "Mağdur persona"sı vardı. Şenay Gürler'le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, "Vaay tabii sosyete bizi davet etmez"! "Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?" "Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim" filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten "Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay"ı yazdım. Vural nefis oynadı. "Birinin bizi durduramadığı" günlerdi.

Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı.

Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili kırıcı cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki yanlışları anlatmaya gerek de yok.)

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gülse Birsel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı bir süre sonra sildiği görüldü. Birsel'in veda mesajına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

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Son Dakika Magazin Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemsl:
    Bu zihniyet anasını babasını huzur evine verip,evinde kedi köpek besleyerek;insan hakları ve evrensellikten bahseder. Bunlardan vatana millete fayda gelmez. 66 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gülse Birsel Hanım Vural Bey'e Sahip Çıkmadı.. 56 10 Yanıtla
    sudem meliss:
    Yani Resmen Harcadın Ve Yolunu Kestin.. 0 0
  • Kemal Demir:
    Ölenin arkasından konuşulmaz. Bunları yaşıyorken anlatsa daha uygun olurdu . Herkes ölümü tatacak. Ölüm meleği kimine korkunç görünecek kimine güzel. Ama o an geldiği zaman buyrun cenaze namazına. Mezar ıssız ve soğuk olur. 39 4 Yanıtla
    İshak Klein:
    Gitmiş de geri gelmiş ellam :D 1 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Gürse aslında bu sektörün iç yüzünü anlatmış. Oyuncu adaylarının rol kapabilmek için ne taklalar attıklarını, sonra belli bir noktaya gelince ne tür kimliğe büründüklerine dikkat çekmiş.Yol arkadaşını satmak etik değil. Bu sektörde fazla havaya girip onla bunla ters düşen bir bakar ki silinip gider. 35 7 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Ülkede bebekler katlediliyor habere bak! Kimse adamız diye dolaşmasın! Ülke ayağa kalkmalı! 12 5 Yanıtla
    İshak Klein:
    Sen adam değilsen bizlik bir şey yok 0 0
    Kemsl:
    biz mi istedik ki konuşuyorsun. uyuşturucu da satılıyor, başka pisliklerden yapılıyor. destekleyen mi var.konusyorsun guya 0 0
  • Arzum Baskara:
    Bence silmese olcakmis. Dogru konusmak bu ulkede skinti. Detaylica okuyan anlar. Olumayan klavyede istedigini yazar. Uzuldukmu evet ama kadin guzelce anlatmis kamera arkasini. Anlayanaa artik daha ne yazsin 5 9 Yanıtla
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