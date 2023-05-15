Oyuncu Zeynep Beşerler, sandıktaki sonucu beğenmedi ve vatandaşlara hakaret etti: Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla - Son Dakika
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Oyuncu Zeynep Beşerler, sandıktaki sonucu beğenmedi ve vatandaşlara hakaret etti: Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

16.05.2023 04:44

Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zeynep Beşerler, oylar sayılırken yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sonuçtan memnun olmayan Beşerler, "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken sandık sonuçları da gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu Zeynep Beşerler'in vatandaşlardan bahsederken "Gerizekalı" ifadesini kullanması tepki çekti.

"BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA"

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla çok konuşulan Zeynep Beşerler, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alıyor. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." ifadelerini kullandı.

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

TAKİPÇİLERİNİ SİNİRLENDİRDİ

Beşerler'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Üstten bakmayı bırakmadığınız sürece asla kazanamayacaksınız" ve "Seninle aynı düşünmeyen insana gerizekalı demek gerçek gerizekalılıktır" yorumları yapıldı.

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
YORUMLAR (16)
  • Fatih Aslan: Be zavallı kadın Cahillik tamda senin suratında akıyor sana Türkiyenin tarihile ilgili bir soru sorsam acaba cevap verebilir misin veremezsin merak ediyorum acaba hayatında kaç kitap okudun? unutma mutlaka her toplumda senin gibi cahiller vardır. Cevap Yaz 64 5 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: RTE BU VE BUNUN GİBİLERE FAZLA ;) Cevap Yaz 60 9 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Ileri zekalilarin oy verdigi kisi yigitlere muhtac 30 secim kaybetmis guclendirilmis kemal Cevap Yaz 52 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Oyuncu Zeynep Beşerler, sandıktaki sonucu beğenmedi ve vatandaşlara hakaret etti: Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla - Son Dakika


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