Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı - Son Dakika
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Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı

Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı

Özcan Deniz eşi ve çocuğuyla fotoğrafını yayınlayarak kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini söyleyerek ailesini hayatından çıkardığını söyleyerek ''İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay'' dedi.

26.08.2024 13:36
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Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmak istemediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, kendisine maddi ve manevi zarar verdiklerini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı.

"KARDEŞLERDEN BİRİ KAZANIR VE YÜRÜR GİDER"

Özcan Deniz'in menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz, Instagram hesabından Müge Anlı'nın Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerini paylaştı.

Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
Ercan Deniz

ÖZCAN DENİZ: SİZ KAÇ AİLE FERDİ TARAFINDAN İHANETE UĞRADINIZ

Bunun üzerine Özcan Deniz'den de peş peşe paylaşımlar geldi. Stres kontrolü olmayan insanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Özcan Deniz, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" dedi. Daha sonra Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözlerini yayınlayan Deniz, kırgınlığını şöyle dile getirdi: "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?"

"BEN ARTIK KİM İÇİN YAŞADIĞIMI BİLİYORUM"

Daha sonra eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaşan sanatçı "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: insanlar nankör özcan deniz kes ilişkilerini yolda görsen bile selam verme seni paran için sevenler senin dostun değildir ailen değildir 10 8 Yanıtla
  • Ercan Hekim: çok yerinde radikal bir karar 8 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: En doğrusunu yapmış.Bırak aile üyesini çevrende ne kadar tanıtıtık tanımadık varsa.Hetkesi silmek lazım...İnsan demek gerçekten zarar demek,sıkıntı demek...bela demek... 2 1 Yanıtla
  • Yavuz Dalkiran: en iyisini yapmış 0 0 Yanıtla

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