Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmak istemediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, kendisine maddi ve manevi zarar verdiklerini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı.
Özcan Deniz'in menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz, Instagram hesabından Müge Anlı'nın Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerini paylaştı.
Bunun üzerine Özcan Deniz'den de peş peşe paylaşımlar geldi. Stres kontrolü olmayan insanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Özcan Deniz, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" dedi. Daha sonra Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözlerini yayınlayan Deniz, kırgınlığını şöyle dile getirdi: "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?"
Daha sonra eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaşan sanatçı "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)