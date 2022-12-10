Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar - Son Dakika
Üye Girişi

Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar

10.12.2022 14:10

Özge Ulusoy, bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitiren babası Haydar Ulusoy'un cenazesine makyajla gittiği için gelen eleştirilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Makyajlı olmadığını belirten Ulusoy, paylaşımında "Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik?" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası geçtiğimiz günlerde karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, cenaze törenine makyaj yaparak gittiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

"SİZİ VİCDANSIZLAR"

Bu sabah babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, Instagram hesabından hakkındaki eleştirilere ateş püskürerek şunları söyledi: "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz."

Babasının cenazesine makyajlı gittiği söylenen Özge Ulusoy, eleştirilere ateş püskürdü

BABASI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Haydar Ulusoy'a Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından İstanbul'da da askeri tören düzenlendi. Ulusoy törenin ardından gözyaşları içinde Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Babasının cenazesine makyajlı gittiği söylenen Özge Ulusoy, eleştirilere ateş püskürdü
Babasının cenazesine makyajlı gittiği söylenen Özge Ulusoy, eleştirilere ateş püskürdü
YORUMLAR
500
Özge Ulusoy'un babasından sonra aynı caddedeki kazada ölen Tuğçe defnedildi Özge Ulusoy'un babasından sonra aynı caddedeki kazada ölen Tuğçe defnedildi Başkent'te bir hafta içinde aynı bulvarda 2'nci ölümlü kaza Başkent'te bir hafta içinde aynı bulvarda 2'nci ölümlü kaza

Özge Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş
14:38 Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" tepkisi: Dünyayı başlarına yıkın, neyi bekliyorsunuz?
14:19 6'lı masadaki isimden gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif geldi
14:18 Erden Timur'un tek cümlesi büyük olay yaratmıştı çıkartmıştı! Fenerbahçe'den yanıt geldi
13:57 Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar
13:01 Marketlere denetim düzenleyen ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünlerle karşılaştı
12:56 Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı
12:36 Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık
11:27 Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 15:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement