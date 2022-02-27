Paylaştığı "Aşk" notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi - Son Dakika
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Paylaştığı "Aşk" notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi

27.02.2022 10:26
Paylaştığı "Aşk" notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemde meslektaşı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu yönündeki haberlerle gündem olan işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu paylaştı. Bu paylaşım ikilinin aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirirken Nur Fettahoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Oyuncu "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla" diyerek iddiaları yalanladı.

Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti. Ancak Nur Fettahoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı.

KAFALARI KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" notunu düştü. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Nur Fettahoğlu'ndan Flaş Umut Evirgen Açıklaması

"UMUT BENİM DOSTUM"

Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla." Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Nur Fettahoğlu'ndan Flaş Umut Evirgen Açıklaması

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu (12 Kasım 1980, Duisburg, Almanya) Türk oyuncu ve eski spikerdir. Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenmiş, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etmiştir.

Nur Fettahoğlu'ndan Flaş Umut Evirgen Açıklaması

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Nur Fettahoğlu'ndan Flaş Umut Evirgen Açıklaması

Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır. Mahidevran Sultan rolünde yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Şafak adında bir doktoru canlandırmıştır. Filinta dizisine katılmıştır. Dizide Boris Zaharyas'ın can düşmanı Süreyya rolünde yer almıştır.

Paylaştığı Aşk notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi
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Serenay Sarıkaya, Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Paylaştığı 'Aşk' notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paylaştığı "Aşk" notu kafa karıştırmıştı! Nur Fettahoğlu iddialara cevap verdi - Son Dakika
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