Oyuncu Pelin Uluksar, Mısır tatilinde bikinili pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Oyuncu Pelin Uluksar, Mısır tatilinde bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Oyuncu Pelin Uluksar, Mısır tatilinde bikinili pozlarıyla dikkat çekti

18.06.2023 10:58

Yeni dizisi 'Yaz Şarkısı' ile izleyici karşısına çıkacak olan Pelin Uluksar, Mısır'da tatil yapıyor. 1,8 milyon takipçisi olan Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, fiziğiyle beğeni topladı. Hem oyunculuk hem de bale ve eskrim eğitimi alan Uluksar, sosyal medyanın etkin isimleri arasında yer alıyor.

Yeni dizisi "Yaz Şarkısı" ile izleyici karşısına çıkacak olan Pelin Uluksar, yaz tatili rotasını yurt dışına çeviren ünlü isimlerden. Güzel oyuncu, sezonu Mısır'da açtı.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Pelin Uluksar, bikinili pozlarını 1,8 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan güzel oyuncuya övgü dolu mesaj yağdı.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hem de Uluslararası Micheal Chekhov Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Pelin Uluksar, aynı zamanda bale ve eskrim yapıyor. Güzel oyuncu, Instagram'daki 1,8 milyon takipçisiyle de sosyal medyanın etkin isimlerinden.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Pelin Uluksar, Mısır tatilinde bikinili pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika


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