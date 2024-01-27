Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! \'\'Vefasız köftehorlar\'\' deyip sitem etti

X hesabından fotoğrafını paylaşarak takipçilerine sitem eden Atilla Taş, "Olum siz ne hayırsız bir topluluksunuz. İnsan bir don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar" ifadelerini kullandı.

Eşiyle gittiği Beşiktaş 'taki bir eğlence mekanında alkolün dozunu kaçırarak olay çıkaran Atilla Taş , olay çıkarmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere de zorluk çıkardığı için polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş, tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra takipçilerine sitem eden Taş, "İnsan bir don atlet neyin gönderirdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Atilla Taş, 31 Ağustos'ta FETÖ'nün 'medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.